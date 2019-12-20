الكاف يرشح مهاجم الهلال لجائزة ذهبية

الخليج 365 : رشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) هدف الكنغولي إدريسا أمبومبو مهاجم الهلال السابق في فريقه الحالي (نكانا الزامبي) والذي سجله في الجولة السادسة لمرحلة مجموعات الكونفدرالية لجائزة أفضل هدف للعام ٢٠١٩،إلى جانب خمسة لاعبين آخرين ويناف أمبومبو كل من اللاعب المالي ديابي مهاجم فريق يشكتاش التركي والجنوب إفريقية مساندي لاعبه منتخب البافانا بافانا للسيدات والجزائري بلايلي والجزائري رياض محرز والمالي حيدرا

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