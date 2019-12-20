الهلال يشكو الخرطوم الوطني

الخليج 365 : تقدمت إدارة نادي الهلال بشكوي لمراقبة مباراة الأزرق والخرطوم الوطني امس وجاء اعتراض الهلال حسب ما علمت (سودانا فوق) علي،عدم مشاركة منافسه الخرطوم الوطني علي اي لاعب من الشباب الشيئ الذي يخالف لائحة الدوري الممتاز والتي تقضي بضرورة إشراك لاعب واحد من المراحل السنية في اي مباراة،الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الدوري الممتاز.

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