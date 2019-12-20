شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت جامعة النيلين، الخميس، قرار يقضي بحظر نشاط طلاب حزب المؤتمر الوطني المحلول في الجامعة عقب أيام من إعلانها السماح لهم بممارسة نشاطهم. وفي وقت سابق، ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪﺍﻷﻣﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺼﺎء ﻧﺸﺎﻁ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ مشيرًا الى السماح لهم بخوض ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﺭﺍﺩﻭﺍ ﺫﻟﻚ. ويتضمن القرار الاداري الصادر من عمادة شؤون الطلاب برقم 12 لسنة 2019، بحظر جميع انشطة طلاب حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والتنظيمات والاسر والراوبط التابعة له بجامعة النيلين . وبحسب القرار، تصادر جميع ممتلكات وأصول الحزب المحلول وواجهاته التنظيمية والتنظيمات والاسر والراوبط التابعة له بجامعة النيلين .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجعها عن قرارها.. جامعة النيلين تقرر حظر نشاط طلاب حزب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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