الخليج 365:

ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﺴﻤﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻴﻼء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻣﻮﻥ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﺑﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻭﻣﻮﻝ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ. ﻭﺃﻣﺎﻁﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ لصحيفة الجريدة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻼﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺮﻫﻨﻬﺎ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻗﺎﻝ ﺫﺍﺕﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ اكثر من 40 ﺩﻛﺎﻧﺎً ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 50 الى 70 ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻷﻟﻔﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ. المادة السابقة محكمة أوغندية تصدر حكما عاجلا بالقبض على البشير المقالة القادمة حميدتي” يدخل موسوعة الغناء الخليجي بقصيدة مهداة له من رجل أعمال سعودي في سابقة نادرة.!

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تعدي ﻣﺄﻣﻮن ﺣﻤﻴﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﻘﺘﻲ اﻟﺴﻠﻤﺎﺑﻲ واﻟﺮﻳﺎض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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