احتواء حريق ببرج “القوات البرية” والجيش يكشف الأسباب

التاريخ: 20-ديسمبر-2019
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قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عميد ركن د. عامر محمد الحسن أن الحريق الذي شب بمباني برج القوات البرية أمس نتج عن انفجار في أجهزة التكييف المركزي.
وأكد عامر في تعميم صحفي بحسب صحيفة السوداني، أن الحريق كان محدود التأثير وتمت السيطرة عليه بواسطة فرق الدفاع المدني، وأنه لا توجد خسائر بشرية، وأشار إلى تشوهات محدودة بالطابق الأعلى بالمبنى.
وتابع “كان لاستخدام وساءل مكافحة الحريق بالموقع وجهود أفراد القوات المسلحة الأثر الكبير في عدم انتشار الحريق قبل وصول الدفاع المدني”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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