أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصحة: * إدانة البنك الزراعي بتوزيع تقاوي فاسدة في الجزيرة * النائب العام يدفع بتعديلات لإلغاء المواد المتعلقة بسن الـ(70) عاماً * البرهان يؤكد إمكانية محاسبة مرتكبي جرائم دارفور بـ”الجنائية الدولية” * مواكب بالخرطوم والولايات في الذكرى الأولى لـ”ثورة ديسمبر” * الحكومة تطلب (72) ساعة للرد على ورقة إطارية حول (مسار دارفور) * “تمهيدية الصاغة”: خزينة الدولة فقدت (900) مليون دولار في عام واحد السوداني: * حشود تملأ شوارع الخرطوم في ذكرى ثورة ديسمبر * “الجنائية” تطالب بمحاكمة البشير أمام القضاء السوداني Advertisements * النائب العام: نحقق في أكثر من (400) ملف فساد * البرهان: يمكن اللجوء لـ”الجنائية” إذا لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية * احتواء حريق ببرج “القوات البرية” والجيش يكشف الأسباب آخر لحظة: * مواكب هادرة بالخرطوم والولايات في ذكرى ديسمبر * النيابة تحقق في أكثر من (400) ملف فساد * المهدي يستعجل تعيين الولاة لوقف (التمكين) * أوامر بالقبض على البشير من محكمة بأوغندا * تعيين قيادي بارز بالتغيير مديراً لمواصلات الخرطوم * إعفاء محافظ مشروع الجزيرة وحل لجان الزكاة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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