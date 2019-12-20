طالع: ” حميدتي” يدخل موسوعة الغناء الخليجي بقصيدة مهداة له من رجل أعمال سعودي في سابقة من نوعها

دخل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي، موسوعة الغناء الخليجي في أول سابقة لمسؤول سوداني، بقصيدة مهداة له من رجل أعمال سعودي، بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365).

وقدمت “شهامة الاعلامية” ضمن البوماتها الغنائية قصيدة في مدح “حميدتي” قدمها فنان سعودي.

وقال الفنان السعودي في مقدمة أغنيته: ( هذه القصيدة مُهداة من رجل الأعمال السعودي الشيخ عبدالله بن محمد الهذلي، واخص بها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان حميدتي).

وجاء في الأغنية التي تم أداؤها بلحن بصوت فرقة سعودية (سلامي إلى حضرة جناب المحترم .. لي الشرف يوم امدح أصحاب الكرم واخص ابو حمدان مرفوع البقم .. حيا الكريم لشعبو ما ظلم … هذي صفات القائد الأشم .. يسابق الاحداث قبل الانقسام).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)