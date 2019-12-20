الخليج 365 : أعلن القيادي بالحرية والتغيير جمال إدريس الاتجاه لطرح”جنيه التكافل” لإشراك المواطنين في المساهمة في الموارد الذاتية. ورأى إدريس في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” أنّ وزير المالية تسيطر عليه”حكاية المانحين”. وقال” تفكيره تفكير البنك الدولي، لذا هو يعوّل على الخارج ونحن نلفته للتعويل على الداخل، خاصة أنّ وعود المانحين غير مضمونة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالتغيير: وعود المانحين غير مضمونة وسنطرح”جنيه التكافل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.