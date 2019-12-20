التعليم العالي: تم توفيق أوضاع الطلاب المتأثرين أثناء الحراك الثوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفيق أوضاع الطلاب الذين تأثروا جراء أحداث الثورة أثناء دورهم في الحراك الثوري.

وشددت الوزارة في بيان أمس على أن استكمال مهام الثورة والتغيير يتطلب تنظيم قوى الثورة بالجامعات والمجتمعات المحلية في لجان لإصلاح قطاع التعليم العالي والعمل على تأهيل الجامعات واحداث التغيير المنشود حتى تصبح مؤسسات أكاديمية في قامة الثورة.

يذكر أن عدد من الطلاب واجهوا إجراءات إدارية من الجامعات بعد رفضهم الجلوس للامتحانات أثناء فترة الحراك الثوري.

وقالت الوزارة إن العهد البائد ووصفته بعهد الظلام والاستبداد، إنه شرد الأستاذ الجامعى، وأقعد الانتاج الفكري وكل أشكال الأبداع، وقتل الطموح فى نفوس الطلاب الذين يهددهم شبح العطالة والفقر.

وقطعت الوزارة بأنها ماضية في اتخاذ القرارات التي تُفضى إلى بناء دولة حديثة تحترم العلماء وتؤسس لدولة المواطنة ما يدفع بها إلى الأمام على أن تستصحب فى سبيل ذلك أعظم قيم ومعانى المثابرة والفهم العميق لمتطلبات إصلاح التعليم العالي.

ووصفت حال مؤسسات التعليم العالي بالمزري ودعت لانتشالها من هذه الحالة، ونوهت إلى أن ذلك يتطلب تضافر جهود الجميع بإستلهام روح ثورة ديسمبر المجيدة و شعاراتها التي زينت كل تحركاتها وعلى رأسها شعار “حنبنيهو”.

ودعت الطلاب إلى ضرورة استمرار دورههم الفاعل بنفس الروح التي كانوا يخرجوا بها خلال الثورة حتى تكمل الجهود الرسمية والأهلية لإصلاح حال التعليم العالي والبحث العلمي.