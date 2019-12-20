والي جنوب كردفان: السلام تحقق فعلياً في جنوب كردفان ولاينقصه الا توقيع المتفاوضين في جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد والي جنوب كردفان اللواء الركن رشاد عبد الحميد اسماعيل تحقق السلام فعلياً على ارض الواقع بالولاية وقال « السلام تحقق فعلياً في جنوب كردفان ولاينقصه الا توقيع المتفاوضين في جوبا» وقال بلهجة واثقة :«الولاية تمضي بخطوات سريعة نحو السلام».

وقال خال مخاطبته مراسم التوقيع على اتفاقية تمويل بين مصرف البلد وحكومة ولاية جنوب كردفان لانشاء شبكات للمياه والكهرباء بالولاية امس ( الخميس) الطريق لكاودا فاتح امام عمليات العون الانساني فضلاً عن انسياب حركة تنقل المواطنين بيد انه نبه إلي حوجة الطريق للتنظيف من الالغام.

واماط اسماعيل اللثام عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين حكومة الولاية ومصرف البلد لتمويل مشروعات شبكات المياه والكهرباء وقال ان تكلفته الكلية تبلغ 69 مليون جنيه ووصف المشروعات بانها المطلوبات الحقيقية للسلام.

واعلن والي جنوب كردفان عن اتفاق بين حكومة الولاية والحركة الشعبية على فتح الطرق الاساسية بين مناطق الطرفين وفي مقدمتها طرق العودة في هيبان وكاودا واضاف ان حكومة الولاية حققت اختراقاً غير محسوب في السلام عبر فتح الاسواق المشتركة واعادة الثقة بين المواطنيين في مناطق الطرفين. بدوره تعهد الرئيس لمصرف البلد صلاح محمد عبد الرحيم باستمرار دعم البنك للمشروعات التنموية بجنوب كردفان من اجل تحقيق السلام وخدمة المواطنين.