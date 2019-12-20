محمد ضياء الدين: أي زول جابو المؤتمر الوطني للتمكين فوق رؤوس الناس يجهز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المدير العام لشركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم محمد ضياء الدين عقب توليه المنصب الجديد أنه أخبر والي الخرطوم بعدم قبوله لهذه المهمة إن لم تكن له صلاحيات محددة بإزالة التمكين من الشركة. وقال ضياء الدين مخاطباً مجموعة من العاملين بالشركة: (أي زول عندو علاقة بجهاز الأمن ما عندو مكان معاي هنا، ومن الليلة يستف عفشو ويتخارج، وأي زول جابو المؤتمر الوطني للتمكين فوق رؤوس الناس يجهز).

وكان والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، أصدر الخميس قراراً بالرقم (108) لسنة 2019م كلف بموجبه القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، والقيادي البارز في قوى إعلان الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين محمد عبد الرحيم بمهام المدير العام لشركة المواصلات العامة بالولاية.