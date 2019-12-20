إرتفاع جديد في أسعار الدولاربالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أدت حركة المواكب الجماهيرية فى شوارع الخرطوم يوم الخميس، إلى ارتفاع في أسعار الدولار بسبب غياب كثير من التجار وقلة المعروض بالسوق السوداء في ختام معاملات الاسبوع. ورصدت جولة لـ (الانتباهة أون لاين)، الغياب الكبير للمتعاملين فى المجال من التجار والسريحة. وتم تداول الدولار بمتوسط (٨٨.٥٠٠) جنيهاً للشراء و(٨٩.٥٠٠) جنيهاً للبيع، والريال السعودي (٢٣.٢٠٠) للشراء، و(٢٣.٥٠٠) للبيع، واليورو (٩٤) جنيهاً للشراء و(٩٤.٥٠٠) جنيهاً للبيع.

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