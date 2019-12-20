الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم “داعش”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم “داعش” على محور وادي الضبيات بمحيط حقل الهيل النفطي في ريف حمص الشرقي.

وقال مراسل “سبوتنيك” في حمص إن وحدات من الجيش تصدت لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي على محور وادي الضبيات بميحط حقل الهيل النفطي، والتي تبعد نحو 26 كم عن شمال منطقة الـ 55 كم التي يحتلها الجيش الأمريكي متخذا منها منطقة آمنة يأوى فيها آلاف الإرهابيين من تنظيم “داعش” وتنظيمات (معارضة) أخرى تابعة له.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله، إن وحدات من الجيش السوري رصدت تحركات معادية لمسلحي داعش في منطقة وادي الضبيات بالقرب من حقل الهيل النفطي حيث استهدفت وحدات الجيش مسلحي تنظيم “داعش” بعدة وسائط نارية لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة مع استقدام التنظيم تعزيزات عسكرية كبيرة عبر محور منطقة التنف، مضيفا أن الطيران الحربي ساند وحدات الجيش من خلال تدمير خطوط إمداد داعش الخلفية.

وأكد المصدر أن وحدات الجيش السوري أحبطت الهجوم وألحقت خسائر بشرية كبيرة في صفوف تنظيم “داعش” الذي انسحب من تبقى من مجموعاته الإرهابية باتجاه منطقة الـ 55 على محور منطقة التنف.

ويتخذ “داعش” التكفيري من منطقة “الحماية الأمريكية” في الـ 55 كم المحيطة بمنطقة “التنف”، منطلقا لهجماته على المصالح الوطنية السورية وقوات الجيش السوري.