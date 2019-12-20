الرئيس الأمريكي يطالب بإجراء محاكمة فورية لعزله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإجراء محاكمة فورية لعزله، مؤكدا أن الديمقراطيون لا يملكون أي دليل ضده.

وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر” : “بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية سليمة في مجلس النواب؛ لا محامون، لا شهود، ولا شئ، يريدون الآن الإملاء على الكونغرس كيف يُجري محاكمتهم”.

وأضاف: “بالفعل، ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء. إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية”.