الرئيس الأمريكي يطالب بإجراء محاكمة فورية لعزله

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإجراء محاكمة فورية لعزله، مؤكدا أن الديمقراطيون لا يملكون أي دليل ضده.
وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر” : “بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية سليمة في مجلس النواب؛ لا محامون، لا شهود، ولا شئ، يريدون الآن الإملاء على الكونغرس كيف يُجري محاكمتهم”.
وأضاف: “بالفعل، ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء. إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية”.
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