الجيش الليبي: يستهدف مواقع عسكرية لتخزين الأسلحة التركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن مقاتلات الجيش الوطني استهدفت مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية الأسلحة التركية.

وفي بيان نُشِرَ عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، وقال المسماري إن العمليات “ردا علي إعلان حكومة الوفاق المزعوم طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا”.

وأضاف المسماري “نتج عن عملية الاستهداف الليلة تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراتة، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت علي حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة”.

ودعا المسماري “حكماء مصراتة أن يقدموا مصلحة أمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين”، مشيرا إلى أنه “لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس ومصراتة لمدة 3 أيام فقط”.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن “الحرب خيارا أجبرنا عليه لتحرير ليبيا من هيمنة المليشيات الإرهابية المؤتمرة بأوامر تركيا وقطر، وأجبرنا عليه لإعادة توحيد البلاد كاملة تحت قيادة وطنية ليبية واحدة تجنباً لمشاريع التقسيم والتجزئة إلا أنه وفي الوقت نفسه يحزننا ما نراه من قتلى”.

وفي نفس السياق، أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.