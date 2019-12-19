في تدشين مشروع المليون شجرة الذي أطلقته لجان المقاومة تم التقاط صور لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والذي سينطلق من العاصمة الخرطوم السبت بزراعة 100 الف شجرة لينطلق إلى ولايات ومدن السودان الأخرى. Advertisements وكان حمدوك يرتدي شعار لجان المقاومة حيث وجدت الصور الكثير من الشكر لحمدوك الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور: حمدوك بشعار لجان المقاومة (اليموني) أحدثت ضجة بمواقع التواصل ومؤاطنون (شكرا حمدوك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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