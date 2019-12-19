طالب القيادي بتجمع المهنيين الدكتور محمد ناجي الأصم العاملين بمصفاة الجيلي ببذل مزيد من الجهد لإحداث التغيير المنشود في المصفاة. وكان الأصم قد خاطب حشد من المواطنين الذين تجمعوا لاستقبال قطار رد الجميل المتجه إلى مدينة عطبرة يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الأصم يطل وسط الحشود بمصفاة الجيلي والمواطنون يوقفون قطار (رد الجميل) المتوج لعطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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