إشراك 200 نازح دارفوري في التفاوض

قررت اللجنة المشتركة الخاصة بإشراك اللاجئين والنازحين والمجتمع المدني في دارفور في مفاوضات مسار دارفور بمنبر جوبا، عقد مؤتمر للنازحين في الفاشر في العاشر من يناير المقبل، وآخر للاجئين بدولة تشاد.

وقال ضيو مطوك ممثل الوساطة عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بفندق بالم آفريكا بجوبا، إن اللجنة توصلت إلى رؤى مشتركة حول مشاركة أصحاب المصلحة في التفاوض، مبيناً أن هذه المؤتمرات يتم فيها تحديد واختيار الممثلين للمشاركة في التفاوض.

وأوضح بحسب سونا – أن مؤتمر النازحين بالفاشر سيتم فيه اختيار 200 ممثل 50% للمرأة، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمثل خطوة للأمام نحو مشاركة المرأة .

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وفيما يتعلق بمؤتمر تشاد للاجئين أوضح مطوك أن المؤتمر سيشارك فيه اللاجئون الدارفوريون في دول الجوار التشادي وفي جنوب السودان.

وكان وفدا الحكومة والجبهة الثورية مسار دارفور قد اتفقا في الجلسة المشتركة مساء أمس بحضور اليوناميد والوساطة ومفوضية السلام، على إشراك أصحاب المصلحة من المجتمع الدارفوري في المفاوضات، وتكوين لجنة مشتركة لتحديد نسبة المشاركة ومرحلتها.

واعتبرت عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، الاتفاق بالمحفز جداً، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في جولة التفاوض المباشر (مسار دارفور) التي عقدت اليوم بين وفد الحكومة برئاسة الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وممثلين للحركات واليوناميد ومفوضية السلام، والوساطة من دولة جنوب السودان.

فيما وصف الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، الاتفاق على إشراك أصحاب المصلحة بالاختراق الكبير فيما يلي تمثيل النازحين واللاجئين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)