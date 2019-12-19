الحكومة تتسلم الاتفاق “الإطاري” للتفاوض حول دارفور

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حسن التعايشي، الخميس، عن تسلم وفد الحكومة خلال جلسة التفاوض مع الحركات المسلحة في جوبا، ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول قضايا دارفور، بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.
وأكد التعايشي، التزام الحكومة سياسياً وقانونياً ودستورياً، بإنهاء الحرب في السودان عبر مخاطبة الأسباب التي أدت إليها بإرادة واستعداد سياسي وتأييد من الشعب السوداني.
ونوه إلى عدم وجود اختلافات كبيرة حول القضايا المطروحة في ورقة الاتفاق الإطاري التي وضعت التقارب حول القضايا في درجة متقدمة.
وأشار بحسب الشروق – إلى أن اليوم يصادف ذكرى اندلاع ثورة ديسمبر، التي أسقطت النظام السابق، ووضعت السودان في حقبة سياسية جديدة أمامها تحد كبير يتمثل في معالجة ما فشل فيه النظام خلال 30 عاماً، في إيقاف الحرب وبناء نظام دستوري ديمقراطي يشارك فيه السودانيون في إدارة بلدهم.
من جانبه، قال عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك، إن الوساطة في دولة جنوب السودان سلمت الحكومة السودانية الورقة ومنحتها فترة 72 ساعة للرد عليها، معرباً عن رضا اللجنة التام عن سير التفاوض والجهود التي يبذلها المفاوضون تجاه الوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار بالسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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