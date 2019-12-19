إعفاء مدير مشروع درء آثار الجفاف بشمال دارفور

التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : أخبار 20 مشاهدة أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اليوم قراراً قضى بإعفاء المهندس سيف اليزل عبدالماجد محمد من منصب المدير التنفيذي لمشروع درء آثار الجفاف وضمان الأمن الغذائي بالولاية. Advertisements كما أصدر بحسب سونا – قراراً آخر قضى بضم الوحدة الهندسية لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية لتكون إحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية فنياً وإدارياً على أن يتولى المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية تعيين مديراً للإدارة العامة للوحدة الهندسية. ووجه الوالي الأمانة العامة للحكومة والجهات المعنية بوضع القرارين موضع التنفيذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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