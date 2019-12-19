شاهد بالفيديو: كيف طار رونالدو و أدخل الهدف القاتل وجنون المعلق روعة روعة

التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : رياضة 48 مشاهدة يحتفظ كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس بقوته الجسدية ومرونته ورشاقته على الرغم من تقدمه بالعمر وظهر ذلك بوضوح خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام سامبدوريا والتي شهدت تسجيله لهدف من قفزة بلغت مترين ونصف المتر في الهواء. وبحسب موقع (يورو سبورت) أجبر رونالدو الجميع على الإعجاب بهدفه الرائع وقفزته المهولة حيث سبق أن فعلها من قبل بالعديد من المناسبات وآخرها بشباك ناديه الحالي يوفنتوس عندما كان لاعباً بصفوف ريال مدريد حينما قفز سبعة أقدام ليسجل بشباك بوفون من ضربة مقصية بدوري أبطال أوروبا. Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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