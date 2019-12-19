وفد الحكومة يبحث مع مكونات الشرق دعم مسار التفاوض

أوضح عضو المجلس السيادي الانتقالي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام بمنبر جوبا، الأستاذ محمد حسن التعايشي، أن وفد الحكومة المفاوض عقد اجتماعاً مطولاً اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو مع وفد من مكونات شرق السودان حول مسار الشرق التفاوضي.

وقال التعايشي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن النقاش كان إيجابياً وتطرق إلى كيفية دعم مسار الشرق وتمثيل معظم المكونات.

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