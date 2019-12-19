ظهر الدكتور محمد ناجي الأصم مع الوزيرة ولاء البوشي والأستاذ البراق النذير في صحبة الثوار في القطار متوجهين نحو عطبرة عاصمة الحديد والنار والتي انطلقت منها شرارة الثورة الأولى في 19 ديسمبر 2018 وذلك للوقوف مع الثوار في إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة التي اقتلعت نظام الإنقاذ الذي جثم على صدر البلاد 30 عاماً . Advertisements وأحدثت الصورة الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) يذكر أن الوزيرة لأول مرة تلتقي بالدكتور محمد ناجي الإصم . الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : الوزيرة ولاء البوشي برفقة الأصم في قطار عطبرة لإحياء ذكرى الثورة. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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