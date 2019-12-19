رئيس زيرو فساد : البلاغ ضد مزمل ابوالقاسم بنيابة الثراء الحرام “كيدي”

الخليج 365:

نفت منظومة (زيرو فساد) بصورة قاطعة أن تكون قد دونت بلاغا ضد دكتور مزمل أبو القاسم رئيس تحرير الزميلة (اليوم التالي)، وقال رئيس (زيرو فساد) نادر أحمد العبيد لــ(التيار) أمس الأربعاء “إن مزمل أبوالقاسم يعتبر أحد جنود محاربة الفساد” ونفى بشدة أن تكون المنظمة قد دونت بلاغا ضده، وأضاف “مزمل لعب دورا بارزا في مكافحة الفساد بالعهد البائد وتصدى لكثير من القضايا بقوة” واعتبر نادر البلاغ ضد مزمل بنيابة الثراء الحرام والمشبوه “كيدي”، مشيراً إلى أن مزمل لم ينتمي للحزب (المحلول)، ولم يواليه، يذكر أن المخلوع عمر البشير المدان حالياً بالثراء الحرام والمشبوه كان قد شرع في إجراء مماثل ضد أبو القاسم، وعدد آخر من رؤساء التحرير الذين عارضوا حكمه وسياساته، بينهم رئيس التحرير الأستاذ عثمان ميرغني، إلا أن المخلوع لم يكسب في إجراءاته ضد رؤساء وقادة تلك الصحف غير الموالية له، وفي السياق أبلغ مصدر موثوق به (التيار) أمس أن البلاغ ضد مزمل مفتوح من أحد المقربين لرجل أعمال شهير ووزير بالنظام المعزول، بسبب انتقادات كان يوجهها مزمل ضد ذلك الوزير، وفي الأثناء علمت (التيار) أن مزمل مثل أمس أمام نيابة المعلوماتية في البلاغ الموجه ضده من مامون حميدة الوزير بالنظام السابق، والذي يقبع حالياً بسجن كوبر.

التيار