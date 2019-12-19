التعايشي يقر بان شرق السودان يعاني التهميش والظلم والتنمية وضعف التمثيل في موسسات الدولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو وفد الحكومة محمد حسن التعايشي عن اجتماع مطول ضم وفد الحكومة مع الادارات الاهلية بشرق السودان موسي محمد احمد الذين وصلو جوبا امس الأول ، ان اجتماع مع مكونات الشرق يتعلق بمسار الشرق والاشكالات التي واجهة المسار والعمل على تدعيم مسار الشرق ليمثل كل مكونات شرق السودان ونسير في اتجاه معالجة الأشكال.

وأكدة التعايشي ظهر اليوم بفندق برميد الي وجود بعض المعلومات غير الصحيحة والتفاهات المغلوطة لدي الكثيرين فضلا عن تجارب النظام السابق التي كانت تفصل الاتفاقيات باسماء الأشخاص والمجموعات مما يمثل هاجس وتخوف لدي الكثيرين، وأوضح التعايشي انه لن يكون هناك أي اتفاق باسماء اي شخص واعلان جوبا ينص على معالجة قضايا جذور الحرب في السودان.

واقر التعايشي بان شرق السودان يعاني التهميش والظلم والتنمية وضعف التمثيل في موسسات الدولة، اتفقنا معهم على أن يكون هناك تمثيل شامل لكل مكونات الشرق في مسار الشرق باعتبارهم اهل المصلحة واوشكنا على معالجة الأمر ، اردف ” انضمام حزب موسى محمد احمد لمسار الشرق لا نتحدث مع أحزاب وإنما مكونات في شرق السودان وان هناك مفاهيم مغلوطة في المشكلة وان هناك مجموعات تصطاد في الماء العكر وان وفد الادارات الاهليه لم يكن لديه علم بان هناك اتفاق لعقد مؤتمر سلام لشرق السودان يناقش كافة قضايا المسار في ولايات الشرق الثلاث.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوفد طه فكي شيخ طه ، لدينا بعض التحفظات ناقشناها مع رئيس الوفد الحكومي وتتمثل في أن هؤلاء الشباب في المنبر لا يمثلونا رغم انهم أبناءنا ولم يتم تكفيهم للقيام بهذا العمل وهذا سبب الأشكال ولكن نحن نريد التوصل إلى سلام ولا نحمل سلاح ولا نعول على المسار كثيرا وإنما نعول على مؤتمر السلام لشرق السودان يعقد بالداخل والمسارات هي لحملة السلاح.

ومن جانبه قال الناظر محمد حمد ابو سن ناظر عموم الشكرية جئنا لدعم إخوتنا في الجبهة الثورية في مسار الشرق وان الحلقة اكتملت بوجود اهل المصلحة الحقيقية وسنعمل عليها تسير المفاوضات بصورة سلسة مشيرا الي الوفد به تجانس يمثل شرق السودان واضاف نحن كادارة اهليه قادرين على تضميد الجراح ونصل الي سلام وأكد على جلوسهم مع الجبهة الثورية مسار الشرق وسيتم الاتفاق.

جريدة التيار