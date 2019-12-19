النيابة العامة تتوعّد بملاحقة المتورّطين من القوات النظامية في نظام الإنقاذ

الخليج 365:

قطعت النيابة العامة بتقديم كل من يثبت تورطه من منسوبي القوات النظامية المختلفة في كل الأحداث التي حدثت طوال الثلاثين عاماً الماضية إلى محاكمات عادلة وعاجلة، ورفع الأمر لمجلس السيادة للتقرير بشأنهم في حال تمسك وحداتهم بعدم رفع حصاناتهم.

وقال مولانا مبارك محمود عثمان النائب العام المكلف خلال لقائه أمس (الأربعاء) السيدة “Killy Currie” عضو مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق لها، أنه تماشياً مع ما أكدته الوثيقة الدستورية من عدم الإفلات من العقاب فقد كون النائب العام عدداً من لجان التحقيق في كل الأحداث التي وقعت خلال الثلاثين عاماً الماضية وأن جميع تلك اللجان تم منحها سلطة النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المفوضيات سيتم إنشاؤها تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والإصلاح القانوني وسيكون لها دور بارز في مجال الإصلاح القانوني.

من جانبها أشادت killy بالمجهودات الكبيرة المبذولة من قبل النيابة العامة، مشيرة إلى أن مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية يركز على القانون الجنائي والدولي والعدالة الانتقالية في الدول التي تمر بفترة انتقالية وأنهم على استعداد لتقديم كافة المساعدات الفنية، والمعلوماتية عن السياسات المتبعة في الولايات المتحدة.

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