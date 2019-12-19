لاعبان سودانيان مطلوبان في الدوري الروماني

الخليج 365 : طلب نادي بترلل الروماني لاعب أهلي مروي إبراهيم كولينا، ولاعب كوبر جون مانو للتعاقد معهما في المرحلة المقبلة. وبحسب خطابٍ أطّلع عليه”باج نيوز”، فإنّ النادي الروماني خاطب ناديي الأهلي مروي وكوبر الخرطوم لمنحه الضوء الأخضر لإكمال الاتفاق. ويجيد إبراهيم كولينا”20″ عامًا اللعب في وسط الملعب،وظهر بمستوى جيّد مع أهلي مروي، فيما يلعب جون مانو”19″ عامًا في الهجوم.

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