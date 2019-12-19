حمادة صدقي يعيد جمال سالم وفارس أمام الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تشكيلة الهلال أمام الخرطوم تشهد عودة جمال سالم وفارس.
أعلن الجهاز الفني للهلال عن التشكيلة التي سيلعب بها أمام الخرطوم الوطني مساء اليوم”الخميس” في بطولة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلاً من جمال سالم،أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، فارس عبد الله، نصر الدين الشغيل، محمد دراج، نزار حامد، سليم محمد فيما يقود الهجوم الثنائي وليد الشعلة ومحمد موسى الضي.
ويملك الهلال في رصيده”28″ نقطة ويتواجد في المركز الثالث بالممتاز.
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