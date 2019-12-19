شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم أحمد البدوي عن بشريات مهمة للمواطن السوداني يتم الإعلان عنها بعد إعلان موازنة 2020م. وقال إنها بشريات يستحقها الشعب السوداني الذي عانى كثيراً في الفترة السابقة. جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمه تجمع اتحاد المهنيين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر 2018 م، ذلك بمشاركة ممثل الحرية والتغيير ومدير هيئة الجمارك السودانية الفريق بشير الطاهر بشير ومدير ديوان المراجعة الداخلية ومدير ديوان الحسابات بحدائق الشمالية بالوزارة وأوضح أن موازنة 2020 تمكن الاقتصاد السوداني من الانتقال من المخاطر والتحديات الماثلة بعد توحيد الكلمة والاتفاق على برنامج اقتصادي في 2020م إلى تحول السودان لبلد آخر وكشف عن مجهودات مع المجتمع الدولي للحصول على القروض. وترحم وزير المالية على شهداء الثورة السودانية داعياً العاملين بالوزارة تقديم الجهد والعمل الدؤوب والجهود الجبارة لتحمل المسؤولية للنهوض بالاقتصاد. التيار المادة السابقة اطلاق سراح “17” نزيلة من أمهات الأطفال بسجن النساء أم درمان في ذكرى ثورة ديسمبر المقالة القادمة حمادة صدقي يعيد جمال سالم وفارس أمام الخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى الثورة.. وزير المالية يكشف عن بشريات مهمة للمواطن السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.