ماذا كان يفعل ترامب أثناء تصويت النواب على عزله؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثبت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجددا، حبه للمواجهة والمظاهر، حيث كان “يستمتع بوقته” بين أنصاره، أثناء تصويت مجلس النواب على عزله.

وأشار تقرير لوكالة “فرانس برس” إلى أن الظروف شاءت أن يتزامن تجمع مخطط له منذ مدة طويلة في مدينة “باتل كريك” الصغيرة بولاية ميشيغان، مع اليوم الذي كان يجري فيه التصويت لمحاكمته.وحصل التصويت التاريخي في مجلس النواب فعليا فيما كان الرئيس الأميركي يخاطب نحو سبعة آلاف من أشد مناصريه، وهم ناخبون من الطبقة العاملة جاؤوا منتعلين أحذية العمل وملابس الصيد.

وعلت هتافاتهم “نريد ترامب، نريد ترامب” حتى قبل أن يخرج.

وبالنسبة لرئيس يتحرق لصب جام غضبه على منافسيه الديموقراطيين ووسائل الإعلام وكل القوى العديدة التي يقول إنها تتآمر ضده، ليس هناك أفضل من ذلك، بحسب التقرير.

ولم يبدُ ترامب كرئيس مني بالهزيمة، بحسب التقرير، بل كان كما هو مفعما بالطاقة، غاضبا ممازحا يفكر بالمؤامرات، ولكن أكثر غضبا.