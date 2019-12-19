“إن لم تلغي القمة هذا ما سنفعله بك “.. الملك سلمان يهدد مهاتير محمد بعقاب شديد!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، تفاصيل ما دار بين الملك سلمان ونجله محمد ولي العهد، بعد انزعاج الأخير من القمة الاسلامية المنعقدة حالياً في ماليزيا “كوالالمبور 2019″، مشيراً إلى أن الملك سلمان استجاب لطلب نجله وهدد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وفي تفاصيل ما جرى قال الحساب الشهير في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن القمة الحالية المنعقدة والمشارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب الرئيس الايراني حسن روحاني، (أزعجت ابن سلمان بشكل كبير، وحاول إفشالها بشتى السبل)، لافتاً إلى أن ولي العهد السعودي طلب من والده الملك بإصرار أن يتصل بمهاتير ويضغط عليه، وإن لم يخضع- وهو ما جرى بالفعل- يهدده، وفعلاً تم الاتصال- كما يقول العهد الجديد- وحين لم يستجب مهاتير للضغوط، قال له الملك: (إن لم يتم إلغاء القمة فسنقوم بوضعك على قائمة الإرهاب).!ويقول “العهد الجديد”.. في بداية الاتصال الذي جرى بين الملك سلمان ومهاتير، (قبل أن يحتدم النقاش)، قدّم مهاتير طمأنات للملك، بأن القمة لن تتجاوز على دور السعودية، لكن الملك رفض إنعقاد أي قمة تكون خارجة مظلة منظمة التعاون الإسلامي حصراً، المطلب الذي رفضه مهاتير، وأصر أن تكون القمة تحت المظلة الماليزية.ويضف..:” تهديد الملك لمهاتير بوضعه على (قائمة الإرهاب) لا يمكن تفسيره سوى أنه “فرط هياط”، وتأزم شديد في موقف الرياض”.

ولفت إلى ما قال إنها مصادر تابعة له في الديوان الملكي, أبلغته أن توتر ابن سلمان ووالده من القمة ليس كبير وحسب بل لدرجة مبالغ فيه.