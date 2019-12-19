في ذكرى ثورة ديسمبر.. إنطلاق بموكب قطار إلى عطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحتفل البلاد اليوم بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة التي اندلعت شرارتها في التاسع عشر من ديسمبر العام الماضي، وأعلن الثوار عن تسييرهم موكب قطار إلى مدينة عطبرة تنطلق صافرته من محطة شروني عند الساعة السادسة صباحاً ومنها يتوجه إلى محطة بحري لينطلق منها عند الساعة الثامنة بعد صعود الثوار مواصلاً طريقه إلى مدينة عطبرة.

وشهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل اندلاع شرارة الثورة في 19 ديسمبر العام الماضي، عندما خرج طلاب مدرسة عطبرة الصناعية احتجاجاً على زيادة أسعار الخبز وسوء الأوضاع الاقتصادية، ورددوا هتافات شهيرة “شرقت شرقت.. عطبرة مرقت” لتتواصل بعد ذلك الاحتجاجات في العديد من المدن السودانية مما أدى لسقوط عدد من الشهداء، و بادرت عطبرة بتسيير قطار إلى الخرطوم في الثالث والعشرين من إبريل الماضي لدعم الثوار في اعتصام القيادة العامة.

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وتتواصل احتفالات البلاد بذكرى الثورة يوم الخميس المقبل بتسيير موكب بالخرطوم دعماً لحكومة حمدوك وللمطالبة بإنفاذ مطلوبات الثورة المتمثلة في القصاص من قتلة الشهداء وتحقيق العدالة وتحقيق أهداف الثورة كافة.

وأدت تظاهرات مدن السودان المختلفة إلى سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في السادس من إبريل الماضي.

التيار