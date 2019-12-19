اطلاق سراح “17” نزيلة من أمهات الأطفال بسجن النساء أم درمان...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اطلقت الادارة العامة للسجون والاصلاح اليوم الخميس سراح (17) نزيلة من امهات الاطفال بسجن النساء بام درمان.

واوضح نصرالدين مفرح احمد وزير الشئون الدينية والاوقاف (للمكتب الصحفى للشرطة) ان الاحتفال باطلاق سراح النزيلات من امهات الاطفال تزامنا مع اعياد ثورة سبتمبر المجيدة التى فجرها الشهداء الاماجد، مبينا ان وزارة الشئون الدينية ستقوم بعمل دراسات لحالات النزيلات لتوفير الحياة الكريمة لهم بجانب العمل على اطلاق سراح بقية النزيلات.

من جانبه جدد الفريق شرطة عثمان كباشى ممثل مدير عام قوات الشرطة الاهتمام بترقية وتطوير بيئة السجون لتكون اصلاحا للنزلاء، مشيدا بالدور المتعاظم لوزارة الشئون الدينية واهتمامها باطلاق سراح الامهات من النزيلات.

وثمن اللواء شرطة فيصل حاج عربي مدير الادارة العامة للسجون والاصلاح الدور الذي تقوم به وزارة الشئون الدينية فى اطلاق سراح النزيلات وهى خطوة وجدت الاشادة من أسر النزيلات، مشيرا إلى ان السجون اصبحت اصلاح للنزلاء للعودة ومراجعة السلوك . اليوم التالي المادة السابقة البرهان يؤكد على مشاركة النازحين في منبر مفاوضات السلام بجوبا المقالة القادمة في ذكرى الثورة.. وزير المالية يكشف عن بشريات مهمة للمواطن السوداني

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