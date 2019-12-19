انعقاد مؤتمر الإهرامات بالمركز الثقافي التركي

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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انعقد بالمركز الثقافي التركي بالخرطوم مؤتمر الإهرامات السودانية مساء أمس الأربعاء بحضور لفيف من الأكاديميين والمهتمين والإعلاميين.
وأشاد بنيامين ديمير مدير المركز الثقافي التركي بالخرطوم في كلمته بعمق العلاقات الثقافية السودانية التركية، مؤكدا أن أنشطة المركز تمثل جسرا للتواصل بين السودان وتركيا وتعزز العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر هو خاتمة نشاطات المركز خلال العام 2019م، مضيفاً أن السودان به أكثر من ثلاثمائة هرم وأن المؤتمر سيتناول هذه الأهرامات من ناحية فنية وتاريخية بواسطة متخصصون بالجامعات السودانية.
من جانبه أوضح الدكتور عبده عثمان أن موضوع الأهرامات السودانية موضوع واسع يتصل بعلم الآثار، مستعرضاً القيم الفنية والجمالية في الحضارات الإفريقية والآسيوية والأوربية.
وقال بحسب سونا – إن إهرامات النوبة تحمل معاني الثبات والرسوخ، مضيفاً أن القيم الجمالية للهرم النوبي متمثلة في الضخامة والفخامة التي تحمل معاني الاحترام والقدسية، مؤكدا أن النظر إلى الهرم يخلق في النفس معاني الالتحام بقدسية المعبود بالنسبة للنوبيين في ذلك الزمن.
وتم خلال المؤتمر استعراض ورقة حول المدافن الملكية الكوشية قدمتها الدكتورة نهي عبدالحافظ من قسم الاثار بجامعة الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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