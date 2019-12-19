“محمد ضياء الدين” مديراً عاماً لشركة المواصلات العامة

أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد قراراً بالرقم “108” لسنة 2019م كلف بموجبه محمد ضياء الدين محمد عبدالرحيم بمهام المدير العام لشركة المواصلات العامة بالولاية . ويعد “ضياء الدين” أحد القيادات البارزة في تحالف قوى الحرية والتغيير ، والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الإشتراكي. Advertisements وكانت قد تشهد العاصمة السودانية الخرطوم أزمة مواصلات خانقة منذ نحو عام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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