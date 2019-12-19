التاريخ: 19-ديسمبر-2019
5 مشاهدة
عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكم المغربي نور الدين الجعفري لإدارة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم 28 ديسمبر / كانون أول الجاري، على ملعب رادس.
وبحسب موقع (kooora) يتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متقدمًا على الهلال السوداني والأهلي المصري اللذين يتقاسمان المركز الثاني بـ3 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حكم مباراة الهلال والنجم الساحلى وتخوفات في الشارع الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.