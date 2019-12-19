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تعرف على حكم مباراة الهلال والنجم الساحلى وتخوفات في الشارع الرياضي

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التاريخ: 19-ديسمبر-2019

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تعرف على حكم مباراة الهلال والنجم الساحلى وتخوفات في الشارع الرياضي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكم المغربي نور الدين الجعفري لإدارة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم 28 ديسمبر / كانون أول الجاري، على ملعب رادس.

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وبحسب موقع (kooora) يتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متقدمًا على الهلال السوداني والأهلي المصري اللذين يتقاسمان المركز الثاني بـ3 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.

 

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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