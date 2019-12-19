بالفيديو : لواء بمكافحة المخدرات يكشف خلطة تتسبب في وفاة المشردين

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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كشف اللواء الدكتور هاشم علي عبد الرحيم مدير فرع الإعلام والتوعية السابق بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن أغلب حالات الوفاة بين المشردين التي تحدث جراء تعاطي السلسيون تعود الى عدم التوعية بين هذه الشريحة حيث قال:(واحد يكون شامي سلسيون ياخد معاهو ميثانول يقول ليك مات) .
وأكد على اهمية بث التوعية بين المتعاطين موضحاً بأن مسألة التوعية شيئ أساسي مشيراً إلى أن بعد بنود الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالمخدرات والتعامل في مجالات الصيدلة والسموم نص على ضرورة العمل على التوعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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