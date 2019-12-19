رسـمياً : تصنيـف قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 ( أفريقيا )

التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : رياضة 43 مشاهدة أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) عن تصنيف المنتخبات الأفريقية المشاركة في التصفيات وبحسب موقع الكاف الرسمي جاءت كالتالي:- المستوى الأول :

السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية المستوى الثاني :

بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو المستوى الثالث :

مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو Advertisements المستوى الرابع :

مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي القرعة ستكون يوم 21/01/2020 بمقر الإتحاد الافريقي لكرة القدم. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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