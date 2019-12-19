البرهان يبحث مع نائب رئيس جنوب افريقيا سير عملية السلام في جنوب السودان

بحث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم مع نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السيد “ديفيد مابوزا” سير عملية السلام في جمهورية جنوب السودان على خلفية اتفاقية عنتبي التي منحت الأطراف الجنوبية مهلة مائة يوم للاتفاق حول القضايا العالقة في اتفاق السلام.

وأوضح نائب رئيس جمهورية جنوب افريقيا في تصريح صحفي بحسب سونا – أنه إجرى مشاورات مثمرة مع السيد رئيس مجلس السيادة بشأن عملية السلام في دولة الجنوب، مشيراً الى ان المباحثات تناولت المواضيع العالقة بين الأطراف الجنوبية.

وأضاف مابوزا أن مباحثاته مع البرهان تكتسب اهمية خاصة بعد أن تولى السودان رئاسة منظمة دول الإيقاد المنوط بها رعاية عملية السلام في دولة جنوب السودان. وأوضح أنه اطلع الفريق أول ركن البرهان بوصفه احد الضامنين للاتفاقية على التقدم المحرز في القضايا العالقة فى عملية سلام الجنوب وفي مقدمتها موضوع الاتفاق على عدد الولايات وعملية الترتيبات الأمنية ودمج القوات. Advertisements وأكد السيد مابوزا أن العملية السلمية بدولة جنوب السودان تسير بصورة جيدة، وعبر عن ثقته في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل نهاية مهلة المائة يوم التي أقرتها اتفاقية عنتبي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأستاذة اسماء عبدالله أن هناك تقدم في عملية الترتيبات الامنية فيما يلي دمج القوات واسكانها وتدريبها، فضلا عن الجوانب المتصلة بتقسيم الولايات. وأكدت وزيرة الخارجية استمرار السودان في متابعة عملية السلام في الجنوب بوصفه أحد الضامنين حتى يتم توصل الاطراف الجنوبية الى اتفاق نهائي حول القضايا العالقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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