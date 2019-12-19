بعد انتقاده الصين.. حذف أوزيل من لعبة إلكترونية

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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حذفت شركة صينية الألماني مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي، من نسخة الهواتف النقالة من لعبة كرة قدم الكترونية في البلاد، في أعقاب دعمه للأويغور في إقليم شينجيانغ.
وأعلنت شركة “نت إيز” الصينية المدرجة في أسواق الأسهم بالولايات المتحدة، أنها حذفت أوزيل من نسخة الهواتف للعبة “بي اي أس (برو إيفوليوشن سوكر)” في الصين، في أعقاب “تعليقه الحاد عن الصين”.
وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن “نت إيز” قولها إن تعليقات أوزيل “تسببت بالأذى لمشاعر المشجعين الصينيين وخرقت الروح الرياضية للحب والسلام (…) نحن لا نفهم أو نقبل أو نسامح (أوزيل على) هذا التعليق”.
وكان أزويل قد كتب تغريدة على حسابه بتويتر الجمعة، انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع في غرب البلاد.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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