إطلاق سراح “17” نزيلة من أمهات الأطفال بسجن النساء أم درمان

أطلقت الإدارة العامة للسجون والإصلاح اليوم الخميس سراح (17) نزيلة من أمهات الاطفال بسجن النساء بام درمان.

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وأوضح نصرالدين مفرح احمد وزير الشئون الدينية والاوقاف بحسب صحيفة التيار نقلا عن (المكتب الصحفى للشرطة) ان الاحتفال باطلاق سراح النزيلات من أمهات الاطفال تزامناً مع أعياد ثورة سبتمبر المجيدة التى فجرها الشهداء الاماجد، مبيناً أن وزارة الشئون الدينية ستقوم بعمل دراسات لحالات النزيلات لتوفير الحياة الكريمة لهن بجانب العمل على اطلاق سراح بقية النزيلات.

من جانبه جدد الفريق شرطة عثمان كباشى ممثل مدير عام قوات الشرطة الاهتمام بترقية وتطوير بيئة السجون لتكون اصلاحا للنزلاء، مشيداً بالدور المتعاظم لوزارة الشئون الدينية واهتمامها باطلاق سراح الامهات من النزيلات.

وثمن اللواء شرطة فيصل حاج عربي مدير الإدارة العامة للسجون والاصلاح الدور الذي تقوم به وزارة الشئون الدينية فى اطلاق سراح النزيلات وهى خطوة وجدت الاشادة من أسر النزيلات، مشيراً إلى أن السجون أصبحت اصلاح للنزلاء للعودة ومراجعة السلوك .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)