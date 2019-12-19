عاجل : تشكيلة الهلال لمواجهة الخرطوم الوطني

التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : رياضة 42 مشاهدة Advertisements بحسب صفحة الهلال الرسمية على فيسبوك أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها الخرطوم الوطني في بطولة الدوري الممتاز بملعب الخرطوم السابعة مساء اليوم، وضمت التشكيلة الأساسية جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، فارس عبد الله وفي خط الوسط سيلعب الرباعي نصر الدين الشغيل، محمد دراج، نزار حامد، سليم محمد فيما يقود الهجوم الثنائي وليد الشعلة ومحمد موسى الضي.

ويجلس بدكة بدلاء الهلال:

يونس الطيب

عبداللطيف سعيد

محمد المعتصم

مؤمن عصام

صهيب عزالدين

موفق صديق

ولاء الدين موسي الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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