توقيف عدد من موظفي فرع البنك العقاري بنيالا بتهمة الاختلاس

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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قال عثمان عبد العظيم مدير البنك العقاري التجاري إنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية في مواجهة من يثبت ضلوعه في عملية اختلاسات الأموال التي حدثت مؤخراً بفرع البنك بمدينة نيالا.
وكشف المدير العام في تصريحات صحفية عن إيقاف عدد من موظفي الفرع، وتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في مواجهتهم.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل إيقاف أي موظف يثبت تورطه في التلاعب بحسابات العملاء أو إفشاء أي معلومات خاصة بهم. وأضاف تم تكوين وفد للوقوف على حجم المشكلة والقيام بالتفتيش وحصر حجم المبالغ المعتدى عليها ومقابلة العملاء المعتدى على حساباتهم، ومراجعة نظم الضبط والرقابة بالفرع.
وأشار مدير البنك بحسب صحيفة اليوم التالي – إلى التزام الإدارة بالمؤسسية والعدالة فيما يختص بمنح السلفيات والالتزام بحفظ حقوق البنك، مؤكداً أن السلفيات تمنح للعاملين والمنتدبين والمتقاعدين حسب اللائحة والضوابط المنظمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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