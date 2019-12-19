المحكمة تقرر تعويض مزارعين في قضية “التقاوي الفاسدة”

ألزمت محكمة المناقل الجزئية البنك الزراعي بتعويض 10 مزارعين بمبلغ 2.5 مليون جنيه قاموا برفع دعوى ضد البنك الزراعي في قضية التقاوى الفاسدة،وانعقدت المحكمة صباح الخميس برئاسة القاضي صالح عثمان محمد في القضية رقم 321 لسنة 2014م.

وذكر القاضي أن الحكم جاء بالتعويض لكل مزارع حسب الضرر الذي لحق به بواقع 8 جوالات للفدان وفق السعر التركيزي المعلن في 2018م والبالغ 1800 جنيه .

ويذكر بحسب الشروق – أن محكمة الموضوع سبق أن أصدرت قراراً بشطب البلاغ في العام 2014م،وتم استئناف الحكم في محكمة الاستئناف بمدني التي قضت في 19 مارس من العام 2018م بإعادة سير الإجراءات وفق ما جاء في مذكرة الإدعاء التي أكد شهود الإدعاء خلالها أن انتاجية الفدان انخفضت بسبب فساد التقاوى وعدم جودتها .

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ووصف عدد من المزارعين الحكم بالعادل،مشيدين بنزاهة القضاء،معتبرين أن الحكم فاتحة خير للمزارعين للحفاظ على حقوقهم مستقبلاً.

وقال محامي الادعاء حافظ الامام جودة لوكالة السودان الرسمية للأنباء ” سونا ” أن القضية رفعت بواسطة منبر ابناء الجزيرة واستمرت لخمس سنوات .

ولفت إلى أن التعويض حسب مذكرة الإدعاء يتجاوز 3 ملايين جنيه مما يتيح لهم فرصة استئناف الحكم حسب رغبات المدعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)