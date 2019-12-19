حمد بن جاسم بتغريدة واحدة يشعل”تويتر” ويثير جدلا واسعا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشعلت تغريدة لرئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، يدعو فيها لحفظ قطر من “حقد الحاقدين”، مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين لما كتبه.

وغرد بن جاسم على حسابه الرسمي في “تويتر”: “في ذكرى المؤسس نجدد الولاء لقائد الوطن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونكرر الله الوطن الامير، حفظ الله قطر من حقد الحاقدين”.

​وتحتفل قطر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام بيومها الوطني والذي يوافق يوم تسلم الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مقاليد حكم قطر عام 1878.

وأعلنت الدوحة تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس، مقيمة فعاليات عديدة برز منها أداء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد للعرضة.

​وأحدثت تغريدة بن جاسم جدلا واسعا، ونالت تفاعلا كبير تجاوز الـ5 آلاف تفاعل.

ومن بين المغردين الذين هاجموا بن جاسم بسبب جملة “حفظ الله قطر من حقد الحاقدين”، صاحب حساب يدعى رامي السروري، الذي كتب: “قسماً انه ما أحد حاقد عليكم أكثر من أنفسكم ، العالم كله مشفق عليكم للحالة اللي وصلتو لها من الغل والحقد اللي داخلكم ، وما تدمير الدول العربية الذي قمتم به إلا دليل على ما ذكرت لك سابقاً رحمتي لكم المال لا يصنع الأخلاق”.

​وعلق آخر يدعى “مشعل بن حمود”: “حفظ الله قطر من كيد الكائدين( وكأنك تدعو على نفسك )!!!”

وكتب آخر يدعى “عبدالله خالد الشبيكان”: “وحفظ الله البلاد العربية من غدركم ومكركم”.

وفي إطار هذا الهجوم، جاءت بعض التغريدات مؤيدة لحمد بن جاسم، وكتب مغرد يدعى “خليل”: “بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر العزيزة ، نتقدم إلى قيادتها الحكيمة والشعب القطري الكريم بأصدق التهاني سائلين المولى عز وجل أن يديم على قطر الأمن والأمان ومزيداً من التطور والتقدم والازدهار. دام عزك يا قطر”

​وأيضا كتب مغرد آخر يدعى “طارق”: “كل عام وأنت بألف خير يا شيخ حمد ، لم ولن ننساك فأنت من رجال العرب الذي نفتخر فيهم وصورة مشرفه لكل عربي ومدرسة سياسة محنكه تدرس لكل سياسين العالم. الحمد لله على الخلافة فكانت لقائدنا الحبيب تميم وربي يبارك للعرب في عائلة آل ثاني”.

​وفي وقت سابق من أمس الأربعاء غرد الشيخ تميم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مهنئا القطريين بيومهم الوطني، وقال: “إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي.. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني”.

​وأضاف: “كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار”.