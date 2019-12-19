السعودية تقدم إلى إثيوبيا قرضين بقيمة 140 مليون دولار للبنية التحتية والطاقة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم الخميس، أن البلاد ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة، وذلك في إشارة جديدة إلى دعم الدولة الخليجية الغنية بالنفط لرئيس الوزراء أبي أحمد.
ونقلت رويترز عن حساب مكتب رئيس الوزراء على تويتر، بعد لقاء أبي أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي، إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.
وبعد فترة قصيرة من تولي أبي المنصب، تعهدت الإمارات في يونيو/ حزيران 2018 بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفي الأسبوع الماضي، تعهد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بما يقارب 5.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.
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