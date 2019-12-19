أمير قطر: لا تنمية دون سيادة وطنية… ونقدم مساعدات غير مشروطة بأي اجندة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة له بافتتاح قمة كوالالمبور الإسلامية المصغرة، اليوم الخميس، أن التنمية البشرية في الدول لا يمكن أن تتحقق من دون أن تمتلك هذه الدول سيادة وطنية واستقلالية في القرار.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الشيخ تميم بن حمد، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، “نجتمع هنا لبحث العلاقة بين التنمية والسيادة، ونؤكد على أن التنمية الوطنية، خاصة تلك التي تأخذ التنمية البشرية بالاعتبار، غير ممكنة من دون سيادة وطنية في دول مالكة لقرارها، ويستحيل الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار في ظروف من التخلف والتبعية الاقتصاديين”.

وأضاف، “دولة قطر جعلت التنمية في مقدمة أولوياتها من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2012/ 2017، واستراتيجية التنمية الثانية 2018/ 2022، لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030”.

وتابع قائلا، “انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فإن دولة قطر لم تألُ جهداً في الوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدات الإنمائية غير المشروطة بأجندات سياسية للدول النامية، لتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية”.