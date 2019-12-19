مدرب الخرطوم الوطني يخطّط لتعويض خسارة عطبرة أمام الهلال اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يأمل مدرب الخرطوم الوطني في تجاوز خسارته أمام الأهلي عطبرة. قال مدرب الخرطوم الوطني إبراهيم حسين إنّه يخطّط لتحقيق الفوز على الهلال وحصد العلامة الكاملة لتعويض الخسارة التي تلقاها في المرحلة السابقة أمام أهلي عطبرة. Advertisements وأشار إلى أنّ موقفه في المنافسة يتطلّب منه تحقيق نتيجة إيجابية. ويرى المدرب الشهير بـ”الديسكو” أنّ مهمته في الحصول على مبتغاه لن يكون بالأمر سهل، لجهة أنّ منافسه الهلال في وضعيّة مثالية، مستدلاً بنتائجه في المباريات الأخيرة. ويحتّل الخرطوم الوطني المركز الثامن في الدوري الممتاز برصيد”17″ نقطة.

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