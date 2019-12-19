مذيعة معروفه تثير الاستفاهامات وسط لاعبي الهلال.!

الخليج 365 :

تسببت مذيعة تلفزيونية معروفة في الخرطوم في وضع بعض الاستفاهامات وسط لاعبي الهلال حيث قال مصادر ان هناك اربعه لاعبين من الفريقين دائمين الخروج في الحدائق العامه والمطاعم. واستغربت عدد كبير من جماهير الهلال عن غياب دور دائرة الكرة

بالهلال من هذا الأمر.. وعلق الصحفي الرشيد علي عمر في عموده شريان رياضي علي هذا الموضوع وطالب بفتح تحقيق في هذا الأمر وتوعد الرشيد ان تكتب في المرة القادمه اسم المذيعة حتي يعرفها كل الأهلة.