جزارون : اللحوم تمكث أكثر من يومين بالثلاجات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد تاجر ملحمة بالخرطوم “2” ابراهيم محمد لمصادر أمس، ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء مجدداً وضعف القوى الشرائية مما انعكس على مكوث كميات من اللحوم بالثلاجات لأكثر من يومين.
مبيناً أن سعر العجالي قفز إلى (340) جنيه بدلاً عن (320) جنيه أما الضأن (450) جنيه والمفروم (400) جنيه، وأشار إلى أن تذبذب سعر العملات انعكس على ارتفاع الأسعار، وقال إن السوق يعاني من الركود الحاد، بحسب صحيفة السوداني
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